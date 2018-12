Stage for Peace Festival lockt am Freitag in den Z-Bau

Unser Tagestipp für Freitag

NÜRNBERG - Das Stage for Peace Festival ist eine Benefizveranstaltung, die am Freitag im Z-Bau steigt. Der Eintritt läuft auf Spendenbasis ab. Jeder gibt also das, was er entbehren kann und mag. Die Einnahmen gehen abzüglich der Unkosten an eine Hilfsorganisation. Auf zwei Bühnen sorgen diverse Acts für gute Vibes wie zum Beispiel die Nürnberger Band Apanorama. Los geht das Fest in Galerie und Saal um 20 Uhr.

nb