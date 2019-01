Starke Frauenstimmen und Irish Folk im Hoftheater

FÜRTH - Die Irish Folk-Gruppe Cara gönnt sich den Luxus von gleich zwei herausragenden Sängerinnen. Mit ihren Stimmen sorgen die Frauen dafür, dass die Lieder der Formation in einem besonders glänzenden Licht erstrahlen. Am Mittwoch treten die Protagonisten der Kapelle im Dehnberger Hoftheater in Lauf auf.

