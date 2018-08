Stephan Burch aka. The Great Park tritt in Fürth auf

FÜRTH - Am Freitag startet das zweitägige Musikfestival im Kulturort Badstraße in Fürth. Am ersten Abend gastiert unter anderem Stephan Burch, der unter dem Namen The Great Park auftritt. Der Brite liefert einen wundervollen Songwriter-Sound. Einlass ist am Freitag um 18 Uhr.

