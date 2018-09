Grenzenlos“ trifft es am besten. Denn Grenzen sind in der Area 47 nur da, um sie zu überschreiten. Der variantenreichste Abenteuerpark der Alpen bietet 35 (Fun-)Sportarten zum Ausprobieren an. Und ausprobieren heißt in der neun Hektar großen Area 47: Vollgas geben, Halt machen gilt nicht. Wer mag, kann in der Nähe auch noch raften oder Canyoning ausprobieren.