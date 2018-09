Swedish Death Candy mit Garage Rock im Z-Bau

Unser Tagestipp für Donnerstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Briten von der Band Swedish Death Candy komponieren klapprigen Garage Rock. Im vergangenen Jahr haben sie ihr Debütalbum veröffentlicht. Die dazugehörige Tour führt die Gruppe am Donnerstag, 6. September, in den Z-Bau. Ihr Auftritt beginnt um 20 Uhr. Mit im Boot sitzt an diesem Abend die Formation The Seizures.

nb