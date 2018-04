Tanzbar und emotional: The Trouble Notes im Muz-Club

Unser Tagestipp für Mittwoch - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Bis heute geben The Trouble Notes über 400 Konzerte in fünfzehn Ländern. Am Mittwoch bringen The Trouble Notes ihre emotionale und tanzbare Musik auf die Bühne des Muz-Clubs. Beginn: 20 Uhr.

nb