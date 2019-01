TAO - Japans Sensationstrommler in der Meistersingerhalle

Unser Tagestipp für Dienstag - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Die japanischen Trommler treten das erste Mal 2004 beim Fringe Festival im schottischen Edinburgh auf. Ihre explosive und dennoch klassische Show hinterlässt dort einen sehr positiven Eindruck. So markiert diese Performance sozusagen den Startschuss des Projekts. Bis heute haben weltweit über sieben Millionen Zuschauer die Aufführungen der Trommler besucht. Am Dienstag, 22. Januar, tritt das Ensemble aus Japan in der Nürnberger Meistersingerhalle auf. Die atemberaubende, fesselnde und überwältigende Darbietung startet um 20 Uhr.

nb