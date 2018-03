Tausch-Rausch, Tanz und schwarzes Gold: Unsere Freizeittipps

Die Tipps für die kommenden Tage - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Vinylsammler freuen sich dieses Wochenende auf eine Messe in der Meistersingerhalle. Im Vischers Kulturladen steigt derweil eine Klamottenbörse. Außerdem darf in den nächsten Tagen wieder viel getanzt werden. Hier sind die Tipps der Woche.

Bilderstrecke zum Thema

Live-Musik an allen Ecken und Enden tut sich an den kommenden Tagen in der gesamten Region auf. Außerdem gibt sich Erfolgsautor Jan Weiler die Ehre. Daneben feiert man auf der Burg Rabenstein und im Playmobil FunPark die große Saisoneröffnung.