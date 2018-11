Teil Eins einer Trilogie: Kabarettist Altinger in Roth

ROTH - Den gebürtigen Landshuter Kabarettisten kennt man durch seine Auftritte in zahlreichen TV-Sendungen. Altinger gibt es aber nicht nur im Fernsehen. Der Humorist bespielt auch die Kleinkunstbühnen. Am Samstag tritt Altinger in der Rother Kulturfabrik auf. Hier wird er "Hell" präsentieren. Dieses Programm markiert den ersten Teil einer Kabarett-Trilogie. Beginn: 20 Uhr.

nb