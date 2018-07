The Queers kommen in den Fürther Kunstkeller o27

Unser Tagestipp für Dienstag - vor 35 Minuten

ERLANGEN - Bei der Gruppe The Queers handelt es sich um einen seit den Achtzigern aktiven Punk-Trupp aus den USA. Viele vergleichen ihren Sound mit den Ramones. Typisch für die Songs von The Queers sind die einfach gehaltenen Melodien und der markante Gesang von Frontmann und Namensgeber Joe Queer. Die Herren treten am Dienstag im Fürther Kunstkeller o27 auf.

