Theater, Kunst und Frühlingsfest: Unsere Freizeittipps

Unsere Empfehlungen für das lange Osterwochenende - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Natürlich stehen die Tipps zu diesem Wochenende ganz im Zeichen des Osterfests. So zeigt sich Meister Lampe an allen Ecken und Enden der Region und versteckt ganz viele Eier in Nestern, die es dann zu suchen gilt. Doch damit nicht genug: Mit im Angebot haben wir etliche Tanz-Events, ganz viel Kultur und natürlich den Auftakt des Nürnberger Frühlingsfests.

Bilderstrecke zum Thema Osterfest und Heidenspäße: Die Wochenendtipps Rund ums Osterwochenende haben wir trotz Tanzverbots am Freitag eine offiziell geduldete große Sause im E-Werk im Sortiment. Einen Tag später klirren dann die Bierkrüge auf dem Frühlingsfest. Außerdem kämpfen die Ice Tigers um den Einzug ins Finale. Das und noch viel mehr tut sich hier in der Region in den kommenden Tagen. Wie immer hübsch zusammengefasst in unserer Event-Fibel. Am besten gleich mal drüberklicken!