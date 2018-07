Theater, Tanz und rotes Gold: Unsere Freizeittipps

Die Events für die kommenden Tage - Kärwa, Weinfest und WM-Finale - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Bands, DJs und Solo-Acts machen sich an diesem Wochenende auf den Weg in die Region. In Fürth ist Festivalzeit, in der Fränkischen Schweiz findet ein Fest zu Ehren der Kirschen statt und in Boxdorf steht der traditionelle Kirchweih-Umzug an.

Bilderstrecke zum Thema Die Wochenendtipps: Weinfest, Kirschenfest und Bio pur In den nächsten Tagen finden Rebsaftliebhaber ihr Glück auf dem Nürnberger Jakobsplatz. Der Hauptmarkt verwandelt sich zeitgleich in eine riesige Bio-Oase. Fachleute gewähren Einblicke in die weite Welt der Bio-Produkte. Nürnbergs Nachbar zelebriert rund um die Freiheit das Fürth Festival und in Pretzfeld huldigt man dem roten Gold. Das und noch viel mehr steckt in unseren dieswöchigen Tipps.