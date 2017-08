Letzter Emu des Nürnberger Tiergartens gestorben

Der Vogel musste mit 46 Jahren eingeschläfert werden

NÜRNBERG - Traurige Neuigkeiten aus dem Nürnberger Tiergarten: Der letzte verbliebene Emu musste mit 46 Jahren altersbedingt eingeschläfert werden. Damit war er der älteste in menschlicher Obhut gehaltene Emu weltweit.

Der am 28. August im Nürnberger Tiergarten verstorbene Emu wurde 46 Jahre alt. © Helmut Mägdefrau/Tiergarten Stadt Nürnberg



Im Tiergarten der Stadt Nürnberg musste am Montag der einzige verbliebene Emu altersbedingt eingeschläfert werden. Der Vogel konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Der Emu-Hahn, der am 26. Februar 1971 im Zoo Frankfurt geschlüpft war, lebte seit dem 21. Juli 1971 im Tiergarten Nürnberg. Er war mit 46 Jahren der älteste in menschlicher Obhut gehaltene Emu weltweit. Der nächstältere Emu, ein Wildfang, lebte bis zu seinem Tod mit 45 Jahren in Washington, USA.

Der Nürnberger Emu-Senior sorgte mit seiner am 22. Oktober 2011 verstorbenen gleichalten Partnerin im Tiergarten 24 Mal erfolgreich für Nachwuchs. Er hatte keinen Namen. Zeitlebens wurde er "der Emu-Mann" genannt und nach dem Tod des Weibchens oftmals nur noch "der Emu".

