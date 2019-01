Tipps fürs Wochenende: XXL-Zaubershow und Fasching

Die Narren legen erneut los - doch wir haben auch Ideen für Karnevalsmuffel - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Die fünfte Jahreszeit nimmt in Franken Anlauf - und setzt auch an diesem Wochenende Höhepunkte in unseren Veranstaltungskalender. Das war's aber noch lange nicht: In der Arena bieten die Ehrlich Brothers eine XXL-Zaubershow. Der Überblick!

Ehrlich © Horst Linke



Ehrlich Foto: Horst Linke