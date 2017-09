Trödeln, Konzerte und mehr: Tipps zum langen Wochenende

Das Veranstaltungsprogramm für die nächsten Tage - vor 2 Minuten

NÜRNBERG - Weil am kommenden Dienstag der Tag der Deutschen Einheit ist und uns so quasi mehr oder weniger ein verlängertes Wochenende ins Haus steht, fallen die Veranstaltungshinweise in dieser Ausgabe besonders üppig und bunt aus. Für jedes Tierchen gibt es sein Pläsierchen. Versprochen!

Bilderstrecke zum Thema Kärwa, Stadtlauf, Z-Bau-Jubiläum: Die Wochenendtipps Wie gehabt fördern wir in unserer kleinen Event-Fibel jede Menge interessante und besuchenswerte Festlichkeiten zutage. Somit bringen wir wieder etwas Licht ins große fränkische "Veranstaltungs-Dunkel". Hier sind unsere Tipps.