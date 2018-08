Am Freitag werden im Nürnberger Serenadenhof all die Hits des King Of Pop noch einmal zum Leben erweckt. Eine Live-Band und ein hervorragendes Michael Jackson Double sind vor Ort und verzaubern die Besucher und Fans des Ausnahmemusikers mit unvergessenen Nummern wie "Billie Jean", "Thriller" oder "Beat it". Die Show startet um 19.30 Uhr. © pr