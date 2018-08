Das Brückenfestival auf den Pegnitzwiesen unter der Theodor-Heuss-Brücke startet am Freitag. Moderator Bird Berlin führt wie gehabt durchs Programm. Am ersten Abend des Umsonst & Draußen-Happenings spielen unter anderem Say Yes Dog (Foto), das Luzerner Duo Blind Butcher sowie die fünfköpfige Folk-Combo Martha Gunn aus Brighton. Los geht der Konzertreigen um 18 Uhr. Absoluter Pflichttermin für alle Musikliebhaber! Munter weiter geht es dann am Samstag. © pr