Die Gesetzeslage in Deutschland ist klar definiert: Wer Drogen unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, in den Verkehr bringt, einführt, ausführt, abgibt oder besitzt wird bestraft. Die dafür angedrohten Strafen reichen von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Insgesamt steigt die Anzahl der Rauschgiftdelikte in Deutschland in Verbindung mit Cannabis stetig. Und lag zuletzt 2017 bei 198.782. © dpa