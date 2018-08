Mit den "Magischen Momenten" steigt am Freitag das Jahreshighlight am Brombachsee. Ab 18 Uhr beginnt eine Licht- und Lasershow über dem Wasser. Außerdem gehen an vier Standorten Feuerwerke in die Lüfte. An den Stränden läuft derweil ein Unterhaltungsprogramm ab, das für jeden Geschmack etwas bereithält. Die kompletten Infos dazu finden Sie hier. ©