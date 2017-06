Volkslauf, Anime und FSK 18: Tipps fürs Wochenende

Das ist in den kommenden Tagen in der Region los - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Wie immer haben wir uns durch zahlreiche Event-Kalender gewühlt und letztendlich einige besonders erwähnenswerte Veranstaltungen zusammengetragen. Das sind unsere Tipps für das zweite Juni-Wochenende.

Bilderstrecke zum Thema

Die Pfingstferien sind in vollem Gange und an jeder Ecke ist jede Menge geboten. In unseren Wochenendtipps ist wie gehabt für jeden etwas dabei.