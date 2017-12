Vom DJ-Duell bis zur Seemannsdisko: Unsere Wochenendtipps

Das Veranstaltungsprogramm für die kommenden Tage - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Jede Menge Live-Musik haben wir diesmal zu bieten. Dazu den fast schon obligatorischen Verweis auf Frankens Weihnachtsmärkte. Außerdem tut sich da noch der Winterkiosk auf, der gleich an zwei Tagen im Künstlerhaus steigt. Das hört sich doch alles recht gut an. Oder etwa nicht?

Bilderstrecke zum Thema

Unsere dieswöchige Event-Fibel ist wie immer prall gefüllt. Diesmal im Angebot: Kabarett in Erlangen, Techno in Nürnberg und der barocke Weihnachtsmarkt in Gößweinstein. Doch das ist längst noch nicht alles.