Nürnbergs Symphoniker laden am Samstag in den Luitpoldhain. Fans heißer Wägen und quietschender Reifen sind dagegen in Geiselwind gut aufgehoben. Hungrige und Schleckermäuler finden derweil beim FoodTruck Festival am Aiport ihr Glück. Hier gibt's unsere Wochenendtipps!