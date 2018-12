Die Kapelle A Saving Whisper stammt aus Nürnberg. Die jungen Musiker verwursteln verschiedenste Rock-Stile miteinander und drehen das Resultat dann noch geschwind durch den Post-Hardcore-Fleischwolf. Wer hören will, wie das klingt, sollte am Freitag ins Stereo schauen. Dort schieben die Burschen die Regler ihrer Verstärker auf Anschlag. Ebenfalls vor Ort ist die Stuttgarter Band An Early Cascade. Los geht die Show um 20 Uhr. Im Anschluss geht es mit einer Party weiter. © pr