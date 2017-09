Auch wenn 2017 eine Reihe von Herstellern der Internationalen Automobil Ausstellung von Frankfurt ferngeblieben sind, so ist die IAA noch immer ein großes Auto-Ereignis. Nach dem Abgas-Skandal üben sich die Hersteller in Demut - und in einem Bekenntnis zur Elektromobilität. Aber auch der Diesel ist längst nicht abgeschrieben. Ein Messerundgang.