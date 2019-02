Von Jura Bike bis Pferdeshow: Unsere Wochenendtipps

Die Empfehlungen für die kommenden Tage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In Franken ist wieder mal jede Menge los: In Neumarkt steigt die Jura Bike, in Pleinfeld ziehen die Karnevalisten durch den Ort. Daneben findet im Parks ein Nightmarket statt. Außerdem macht die Pferdeshow Cavalluna Station in der Arena. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Veranstaltungshinweisen.

Bilderstrecke zum Thema Motorradmesse und Remmidemmi: Die Freizeit-Tipps In der Arena macht die Pferdeshow Cavalluna Halt. Vier Vorführungen sind hier geplant. Waldläufer schnüren am Samstag in Büchenbach ihre Schuhe. Kleine und große Karnevalisten finden derweil in der Fürther Stadthalle und beim Hummelremmidemmi in Pleinfeld ihr ganz persönliches Glück. Außerdem richtet das Parks einen weiteren Nightmarket aus. Motorrad-Junkies pilgern dagegen auf die Biker-Messe nach Neumarkt.