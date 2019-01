Alexander Huber kommt Ende der 1960er zur Welt und beschließt kurz vor der Jahrtausendwende, seine Laufbahn als Physiker an den Nagel zu hängen. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder macht er sich nun einen Namen in der Kletterszene. Inzwischen gehören die beiden zu den bekanntesten Bergsteigern der Gegenwart. Am Freitag kommt der jüngere "Huberbua" mit seiner neuen Live-Reportage nach Nürnberg. Im Aufseßsaal des Germanischen Nationalmuseums gewährt er beeindruckende Einblicke in sein Leben als Extremkletterer und wie er sich durch Kraft und Wille immer wieder neue Träume erfüllen konnte. Los geht die Show um 19.30 Uhr. © pr