Karin Rabhansl ist ein wahres Energiebündel aus Niederbayern. Sie wird am Freitag im Rahmen der Rother Bluestage in der Galaxy Bar auftreten. Mit im Schlepptau hat sie ihre Band. Gemeinsam beliefern sie die Gäste mit rockigen Klängen, zu denen Rabhansl abwechselnd im niederbayerischen Dialekt oder in Englisch singt. Außerdem tritt der Dresdner Andi Valandi vors Publikum. Beginn: 20.30 Uhr. © pr_by Arne Marenda