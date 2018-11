Von Queckenmarkt bis Nightwish: Unsere Wochenendtipps

Die Veranstaltungen in den kommenden Tagen kompakt zusammengefasst - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Von Freitag bis Sonntag finden etliche vorweihnachtliche Events statt, bei denen es unter anderem Glühwein, Mandeln und Lebkuchen zu kaufen gibt. In Oberasbach steht dagegen ein weiterer Foodtruck Roundup an, während Nightwish in der Arena vor tausenden Fans performen. Diese Veranstaltungshinweise und viele weitere finden Sie in den Tipps fürs Wochenende.

Bilderstrecke zum Thema Winterzauber und rollende Küchen: Die Freizeittipps Wer sich in vorweihnachtliche Stimmung versetzen lassen möchte, ist beim großen Adventsmarkt auf dem Gut Wolfgangshof richtig aufgehoben. Ähnliche Events stehen in Eltersdorf, Boxdorf und Stadeln auf der Agenda. Auch das Parks lädt zu einem Weihnachtsmarkt. Kletterfreunde finden sich derweil in der Climbing Factory ein. Dort läuft die Fürther Klettermeisterschaft ab. Diese Tipps und noch viele mehr finden Sie in den Tipps für die kommenden Tage.