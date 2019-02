Von Schweden nach Nürnberg: Covenant im Hirsch

Unser Tagestipp für Donnerstag - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Trip Hop, Ambient und Drum'n'Bass hielten in den letzten Jahren Einzug in die Produktionen von Covenant, die bis dahin von strengen elektronischen Beats dominiert wurde. Am Donnerstag machen Covenant Halt in der Region. Das Konzert im Hirsch beginnt um 19.30 Uhr.

nb