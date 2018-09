Von Streetfoodmarkt bis Burggrabenfest: Die Freizeittipps

Die Veranstaltungen für die kommenden Tage

NÜRNBERG - Das Herbstvolksfest in Nürnberg lädt zum großen Finale. Im Burggraben kann man sich das gesamte Wochenende in die Vergangenheit entführen lassen. Raue Mengen an Leckereien hält dagegen der Streetfoodmarkt im E-Werk bereit. Hier sind unsere Tipps für die freien Tage.

