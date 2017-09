In der Kofferfabrik startet man mit dem am Freitag und Samstag stattfindenden Sommerausklang-Event in die neue Konzertsaison. Karin Rabhansl macht am ersten Abend den Anfang. Sie steht um 20 Uhr auf der Bühne und eröffnet die Sause. Hier geht's zum genauen Programm. © oh