Bis heute steht der Name 17 Hippies für eine immense Vielseitigkeit. Die Berliner vermengen amerikanische Folkmusik mit französischem Chanson und verwursteln das dann wiederum mit osteuropäischen Sounds. Gesungen wird entweder auf Deutsch, Englisch oder Französisch. Auch hinsichtlich der Sprache zeigt man sich also extrem variabel. Am Freitag (Beginn: 20 Uhr), gastiert die vielzählige Truppe im Nürnberger Hirsch. Mit im Gepäck haben die Künstler die aktuelle Produktion "Kirschenzeit". © pr_by Schmidt & Schliebener