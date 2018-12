Weihnachts-Wahnsinn in Franken: Die Tipps fürs Wochenende

Die Events rund um den dritten Advent - Tipps für Winter-Muffel dabei - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ho-Ho-Ho! An diesem Wochenende kommt in Franken garantiert Weihnachtsstimmung auf, nicht nur bei den klassischen Märkten, sondern auch etwa beim X-Mas-Marathon am Brombachsee. Und sonst so? Wir haben alle Events am dritten Advent gesammelt - auch für Weihnachts-Muffel.

Bilderstrecke zum Thema Die Wochenendtipps: Glühwein-Laune und Candle-Light-Schwimmen Mit Helmut Zierl (in Erlangen) und Winfried Glatzeder (in Fürth) sind an diesem Wochenende zwei bekannte deutsche Schauspieler zu Gast in der Region. Beide wirken in einer Theateraufführung mit. Außerdem treten zahlreiche Bands unterschiedlicher Genres in verschiedenen Locations auf. In Wolframs-Eschenbach geht zeitgleich der beliebte Sternlesmarkt über die Bühne. Diese Events und viele mehr finden Sie in den Tipps für die kommenden Tage.