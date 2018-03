Wein, Burlesque und Comics: Unsere Freizeittipps

Fahrradfans kommen in Fürth auf ihre Kosten, Weintrinker in Nürnberg - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Die Rebsaftfreunde freuen sich schon auf die Wine & Taste Messe in der Meistersingerhalle. Außerdem wird es musikalisch in Nürnberg. Das und noch vieles tut sich an diesem Wochenende in der Region. Hier sind unsere Event-Tipps.

Bilderstrecke zum Thema Von Irrenhaus bis Klezmer-Fest: Die Wochenendtipps In den kommenden Tagen ist wieder mal die Hölle los. Fürther Fahrrad-Fans pilgern zu einer Fachmesse in die Stadthalle. Nicht weniger interessant ist die Comic- und Actionfigurenbörse. Sie steigt ebenfalls in der Kleeblattstadt. Außerdem starten gleich zwei Filmfestivals an diesem Wochenende. Das und jede Menge Musik halten die dieswöchigen Tipps bereit. Also, Vorhang auf!