Weißenburg: Klassik Open Air im Bergwaldtheater

NÜRNBERG - Die Nürnberger Symphoniker gastieren am Sonntag im Bergwaldtheater in Weißenburg. Beim Klassik Open Air servieren die Musiker symphonische Delikatessen. Beginn: 17 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Stadtkirche St. Andreas statt.

nb