Während seiner Studienzeit sammelt Ingo Börchers erste Erfahrungen in der Showbranche. Er verdingt sich als Clown, Kleinkünstler und freier Mitarbeiter für Hörfunk und diverse Printmedien. Seit mittlerweile über zwanzig Jahren unterhält er die Menschen mit verschiedenen Kabarettprogrammen. Am Freitag stattet der Bielefelder dem Nürnberger Burgtheater einen abermaligen Besuch ab. Los geht's um 20 Uhr.



Tickets für diese Veranstaltung gibt es auch in unserem Ticket-Shop. © pr_by Jan Merlin Friedrich