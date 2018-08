Yamato bringt Nürnberger Opernhaus zum Beben

Unser Tagestipp für Freitag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Seit mehr als zwanzig Jahren touren die "Drummers of Japan" durch die Welt und demonstrieren bei jedem ihrer Auftritte all die in ihnen wohnende Kraft und Synchronität. Am Freitag, 3. August, gastiert das Ensemble Yamato, was zu deutsch etwa altes Japan bedeutet, im Nürnberger Opernhaus. Beginn: 20 Uhr.

nb