Zaubershow: Pius Maria Cüppers kommt in die Rote Bühne

Unser Tagestipp für Donnerstag - vor 1 Stunde

FÜRTH - Der Schauspieler Pius Maria Cüppers gehört dem Ensemble des Staatstheaters Nürnberg seit dem Jahr 2000 an. Am Donnerstag tritt der Barde in der Roten Bühne auf. Ab 19 Uhr präsentiert er dort eine Zaubershow. Dabei verbindet er Schauspielerei und Zauberei zu einem einzigartigen Erlebnis und erobert damit die Herzen seiner Zuschauer.

nb