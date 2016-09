Abführen: 5 Dinge, die Sie beim Kontakt mit ausländischen Ordnungshütern vermeiden sollten

Rücksicht und Transparenz ist angesagt, wenn man der Polizei zu tun hat - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Auch nach dem Ende der Sommerferien treffen auf französischen Autobahnen, italienischen Passstraßen und dänischen Ortsdurchfahrten wieder deutsche Touristen auf die örtliche Staatsgewalt – mit oft kritischem Ausgang. Dabei muss das nicht sein.

Eine Ladung Pfefferspray? Der Blick in eine Pistolenmündung oder eine Nacht in der Zelle: Wer sich im Ausland mit der Staatsmacht anzieht, bekommt meist schärfere Konsequenzen präsentiert, als hierzulande. © fotolia.com/eevl



Der Freistaat beendet dieser Tage als letztes Bundesland seine diesjährigen Sommerferien. Für viele Familien bedeutet das Abschied vom Urlaubsland, letzte Ferienprogramme und verkürzte Schlafzeiten. Wer allerdings glaubt, dass es in den Touristendestinationen Europas dann wirklich ruhiger werden wird, der irrt. Immerhin herrscht dann Nebensaison. Das bedeutet nicht nur verbilligte Preise, sondern oft auch erst Sommerurlaub für die, die nicht auf schulpflichtige Kinder Rücksicht nehmen müssen. Und ebenso steht jetzt schon fest: Bei diesen Auslandsreisen quer durch Europa wird es wieder zu etlichen unangenehmen und meist vollkommen unnötigen Reibereien mit den jeweiligen Ordnungshütern kommen. Rücksicht und Transparenz heißt die Losung, mit der auch bayerische Touristen französischer Gendarmerie, italienischen Carabiniere und dänischer Politi begegnen sollten. Und die folgenden Fettnäpfchen sollten deswegen tunlichst vermieden werden.

1. Die Verkehrsregeln missachten

Belgien – ein Land, in dem die Autobahnen nachts durch Lichtmasten taghell erleuchtet werden. Wen es da auf dem Weg zur Küste angesichts einer menschenleeren Strecke nicht im Gasfuß juckt, der hebe die Hand.

Frankreich kennt auf seinen Autobahnen kein Pardon: Maut ist für alle Pflicht und bei Regen wird die Höchstgeschwindigkeit von 130 auf 110 reduziert – wer trotzdem mit 180 brettert, zahlt mindestens 1500 Euro. © fotolia.com/Sergii Figurnyi



Allerdings ist das Land von Waffeln und Pommes mit seiner Autobahn-Höchstgeschwindigkeit von 120km/h auch ein gutes Beispiel dafür, dass man sich aus ausländischer Tourist immer besonders genau an die Verkehrsregeln halten sollte:

Natürlich wäre es vermessen, ausländischen Ordnungshütern generell ein schärferes Auge in Sachen Länderkennzeichen vorzuwerfen. Aber wenn ein Flandrischer Polizist auf einmal mit 180 von einem Kombi mit großem "D" auf dem Kennzeichen und anschließend von einer Limousine mit "B" überholt wird, wird er sich verständlicherweise zunächst den Ortsfremden vorknöpfen. Zudem werden auch Strafzettel aus dem EU-Ausland hierzulande vollstreckt: Offiziell zwar erst ab einer Höhe von 70 Euro – allerdings ist damit nicht nur das Bußgeld gemeint, sondern auch das, was auf der Rechnung unter "Sonstiges" steht: Schlägt ein Amt auf ein 20-Euro-Knöllchen noch 40 Euro Bearbeitungsgebühren und zehn Euro "Vergnügungssteuer" drauf, ist dieser Betrag schnell erreicht.

Und in Sachen Tempoüberschreitung sind wir Deutschen sowieso noch gut dran: In praktisch allen Ländern um uns herum kostet Gasgeben wesentlich mehr als hier.

Bußgelder in Europa. © Grafikhintergrund fotolia.com/Gerhardt Seybert



2. Licht- und Mitführpflichten missachten

Neben dem konsequenten Missachten von Tempolimits ist auch das Ignorieren anderer Vorschriften ein guter Weg, die Staatsmacht auf sich aufmerksam zu machen: Nicht wenige EU-Länder schreiben zum Beispiel vor, dass das Abblendlicht zu jeder Tages- und Nachtzeit brennen muss – auch wenn der Wagen vom Ehepaar Huber aus Fürth vielleicht mit Tagfahrlicht ausgestattet ist.

Mit dem Wohnmobil zum Campen nach Mittelnorwegen und dabei kein Licht an? Das wird richtig teuer: 265 Euro sind für jeden Verstoß zu berappen. © fotolia.com/Björn Wylezich



Und auch, wer ein älteres Auto besitzt, bei dem diese Leuchten noch nicht serienmäßig sind, sollte einfach bei jedem Überschreiten der deutschen Grenze den Lichtschalter am Armaturenbrett auf "An" stellen: In einer Masse von Autos mit leuchtenden Scheinwerfern fällt eines, das "verdunkelt" fährt, auf wie ein bunter Hund. Und sieht der Polizist dann auch noch das "D" auf dem Kennzeichen, geht es schon wieder los…

Und wenn es losgeht, wird der Ordnungshüter natürlich auch einen Blick auf die mitzuführenden Gegenstände werfen. Liegen dann – typisch deutsch – nur eine Warnweste, ein Verbandskasten und ein Warndreieck in den Tiefen des Kofferraumes, wird es je nach Land bereits wieder teuer: Kroatien, die Slowakei und Slowenien fordern etwa, dass auch Ersatzglühlampen mitgeführt werden. Andere Staaten wollen auch Feuerlöscher sehen. Und selbst wer in der Schweiz alles dabei hat, kann dennoch einen Fehler machen: Bei den Eidgenossen gehört das Warndreieck dorthin, wo der Fahrer es ohne Aussteigen erreichen kann.

3. Den Überheblichen spielen

Allerdings hat das vorherige Kapitel eigentlich schon eine Fehlerquelle vorweggenommen: Denn zwischen "auffällig werden" und "Missachtung der Mitführpflicht" muss der Polizist einen erst einmal anhalten. Und hier gibt es eine Menge, das man als Tourist machen kann, wenn man einen Beamten in Rage erleben möchte:

Verkehrskontrolle auf Italienisch: Wenn Beamte nach den Papieren bitten, immer langsam bewegen und die Hände sichtbar lassen. © fotolia.com/Kadmy



- Los geht es damit, die mit der Kelle winkenden Beamten warten zu lassen, bis man sich zum Anhalten bequemt.

- Ebenfalls ein guter „Anheizer“ ist es, einen sichtbaren Wutanfall zu bekommen und aufs Lenkrad einzudreschen, während die Beamten vor einem fahren.

- Anhalten, hektisches Aussteigen und auf die Polizisten wütend gestikulierend zurennen führt in einem Europa der Terroranschläge mit ziemlicher Sicherheit dazu, dass der Tourist erst einen genauen Blick auf das "dienstliche Ende" einer Polizeipistole werfen und dann in der Liegeposition die Bodenstruktur des Straßenrandes genauer in Augenschein nehmen darf.

- Gleiches gilt auch für alle, die auf die Bitte nach Führerschein und Papieren mit ruckartigen Griffen ans Portemonnaie oder ins Handschuhfach reagieren – in beiden Fällen sind langsame Bewegungen angebracht, bei denen der Polizist die Hände im Blick hat.

- Wer sicherstellen will, dass die Fahrzeugkontrolle lang und ausgiebig wird, sollte auf Fragen der Beamten – vielleicht in gebrochenem Deutsch oder Englisch – so reagieren, als würde er sie absichtlich nicht verstehen.

Auch wenn das viele Unterpunkte sind, lässt sich richtiges Verhalten auf einen einzigen Nenner herunterbrechen: Wer im Ausland angehalten wird, sollte dabei ruhig und freundlich bleiben und die Polizisten nicht durch hektische Bewegungen oder Beschimpfungen in den höchsten Alarmmodus versetzen. Polizisten sind auch nur Menschen.

4. Bei Bagatellschäden Unfallflucht begehen

Auf dem Parkplatz vor dem Campingplatz an der Atlantikküste den Nebenmann gestreift, in der Enge eines Bergdörfchens in den Abruzzen einem Parkenden den Spiegel abgefahren: „Wird schon keiner gesehen haben“ denkt sich der Tourist und gibt Gas – direkt in eine Welt des Ärgers:

Auch bei einfachen Parkremplern sollte im Ausland die Staatsgewalt gerufen werden – allein schon, um sich vor unberechtigten Kostenforderungen zu schützen. © fotolia.com/Helmut Spoonwood



Einerseits ist Unfallflucht in praktisch jedem Land eine Straftat – außer in Österreich, wo es nur eine Ordnungswidrigkeit darstellt, solange dabei keiner verletzt wurde. Und weil dem so ist, endet eine solche Fahrerflucht im Bagatellfall trotzdem nicht an der Grenze: Die deutsche Justiz verfolgt hierzulande alles, was auch im Ausland als Straftat gilt.

Andererseits leben wir in einer Welt der dauerhaften Überwachung: Beim erwähnten Camping-Parkplatz ist es ziemlich sicher, dass dort irgendwo eine Sicherheitskamera hängt – und selbst in entlegeneren Orten existiert immer noch die Möglichkeit, dass das eigene Kennzeichen auf einem just in diesem Moment geschossenen Handyfoto zu sehen ist – Beweis genug. Was man hingegen selbst beim kleinsten Bagatellschaden tatsächlich tun sollte:

- Immer die Polizei unter dem Euronotruf 112 alarmieren

- Immer warten, bis die Beamten vor Ort sind

- Niemals Schuldeingeständnisse gegenüber dem Unfallgegner machen

- Immer einen europäischen Unfallbericht ausfüllen

- Immer bei Sprachbarrieren auf einen Dolmetscher bestehen

Und sollte der Unfallgegner etwas bemerken, noch bevor die Möglichkeit besteht, die Polizei zu alarmieren, sollte man sich in keinem Fall auf irgendwelche Deals wie Sofortzahlungen einlassen. Wer die grüne Versicherungskarte dabeihat, dessen Versicherung zahlt in jedem Fall. Wer jedoch sofort das Portemonnaie öffnet, riskiert Abzocke – denn der Gegner kann ja später behaupten, dass der Tourist Fahrerflucht begangen hätte.

5. Sich auf Diskussionen einlassen/Widerstand leisten

Um sich den Urlaubsspaß zu vermiesen, vielleicht noch bevor er angefangen hat, ist es im Ausland immer ein probates Mittel, sich mit den örtlichen Polizisten auf Streitereien einzulassen. Ob nun bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle oder einer tatsächlich durch den Tourist begangenen Verkehrsstraftat: Wer meckert, nörgelt und am besten noch den Polizisten droht ("euren korrupten Saustall müsste man mal ausmisten") darf sich mit etwas Glück sogar über einen Aufenthalt auf dem örtlichen Revier freuen – vielleicht sogar in einer Zelle nebst Besuch eines Gesandten der deutschen Botschaft. Grundsätzlich gilt immer, bei absolut jedem Kontakt mit Ordnungshütern:

Wer sich im Ausland durch Gemeckere und Beschimpfungen seinem Ärger gegenüber Polizisten Luft macht, hat die Hände schneller auf dem Rücken, als ihm lieb ist. © fotolia.com/Photographe.eu



- Niemals irgendwelche Eingeständnisse machen.

- Niemals, selbst bei größtem (empfundenen) Unrecht beleidigend werden

- Niemals die Anweisungen der Beamten aus Böswilligkeit ignorieren oder missachten

- Niemals sich in Angelegenheiten einmischen, die einen nichts angehen

In Deutschland und insbesondere Bayern gelten die Polizisten gemeinhin als sehr freundlich und wenig kleinlich (Ausnahmen bestätigen die Regel). Sie bleiben meist auch dann noch gelassen, wenn man ellenlang mit ihnen diskutiert. Doch grundsätzlich gilt: Das ist nicht überall der Fall. Im Ausland sind Polizisten oft nicht nur sehr viel kürzer angebunden, sondern auch per Gesetz weit weniger zimperlich. Wo hierzulande ein Beamter einen vielleicht ermahnen wird, geht es im Ausland sofort zur Wache – besonders bei Ausländern. Das hat nichts mit Rassismus gegenüber Deutschen zu tun, sondern ist entweder bloße Vorsicht (wegen eventueller Fluchtgefahr) oder sogar qua Gesetz vorgeschrieben. Vermeiden lässt es sich nur, indem man "die Faust in der Tasche" macht und für den Moment seinen Ärger runterschluckt – das bedeutet ja nicht, dass man nicht nach dem Urlaub aus der sicheren Deckung Erlangens heraus einen wahren "Pitbull" von Anwalt engagieren kann, der sich mit der Dienststelle der unfreundlichen Beamten anlegt.

Wer sich hingegen einfach nur mit dem untersten Glied der ausländischen Polizeihierarchie herumstreitet, erreicht gar nichts – denn die sitzen immer am längeren Hebel.



Fazit

Wer in den kommenden Wochen ohne Kind und Kegel in den Urlaub fährt, sollte sicherstellen, dass sich in seinem Reisegepäck auch eine große Portion Vernunft, Geduld und Höflichkeit befinden. Sollte es nämlich zu einem, wie auch immer gearteten, Kontakt mit den ausländischen Ordnungshütern kommen, helfen diese Tugenden einem wesentlich weiter, als jedes Strauß’sche Rumgepolter. Und sollte noch Platz sein, packen Sie ruhig einen Zettel mit den wichtigsten Verkehrsregeln des Landes ein – er wird nützlich sein.