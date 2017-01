Auch Audi baut ein großes SUV-Coupé

DETROIT - BMW hat den X6, Mercedes hat das GLE Coupé. Audi hat in dieser Klasse: nichts. Das aber wird sich ändern. 2018 kommt der über fünf Meter lange Q8, ein ebenso reputierliches wie mit hochkarätiger Technik vollgepacktes SUV-Coupé, das obendrein richtig gut aussieht. Auf der North American Auto Show (NAIAS) von Detroit ist der Q8 derzeit als Konzeptstudie zu sehen.

Soll 2018 in Serie gehen: Das über fünf Meter lange SUV-Coupé Q8 - hier als Concept-Car. © Hersteller



Die Auftritte von Audi in Detroit sind schon glamouröser gewesen. Als die Welt im Volkswagen-Konzern noch in Ordnung war, erstrahlte der Messestand in gleißendem Weiß, selbstbewusst von einer umfänglichen Scheinwerfer-Batterie illuminiert, und Konzernlenker Martin Winterkorn wandte sich an ein respektvoll lauschendes Publikum. Im Januar 2017 stellt sich das alles ein paar Nummern bescheidener dar. Dennoch schaut das NAIAS-Publikum mit Interesse bei Audi vorbei. Die Aufmerksamkeit gilt dem Q8, einem Fahrzeug, das von Größe und Charakteristik her ziemlich genau dem Geschmack und den Vorlieben des nordamerikanischen Publikums entspricht.

Eyecatcher: Das durchgehende Leuchtenband am Heck und die 23-Zöller mit Reifen der Dimension 305/35. © Hersteller



449 PS Systemleistung

Technisch basiert die Konzeptstudie, aus der 2018 Serienwirklichkeit werden soll, auf dem Q7. Der Q8 ist ein mächtiges Trumm, 5,02 Meter lang und mit einem opulenten Radstand von drei Metern ausgestattet. Anders als der ähnlich lange Achtsitzer-Bus "I.D. Buzz" von VW wird Audis großes SUV-Coupé nicht mit rein batterieelektrischem Antrieb bestückt. Stattdessen übernimmt ein Plug-in-Hybrid mit 330 kW/449 PS und 770 Nm den Vortrieb. Ein Dreiliter-TFSI mit 333 PS arbeitet hier mit einem 136 PS starken Elektromotor zusammen. Die Antriebskraft wird an beide Achsen übertragen und generiert so Allradantrieb. Den Spurt von 0 auf 100 km/h soll der Zweitonner in 5,4 Sekunden erreichen, bei 250 km/h regelt die Elektronik den Vorwärtsdrang ab.

Verbrauchstechnisch stellt Audi 2,3 l/100 km in Aussicht, was wohl eher als realitätsferner Märchenwert einzustufen ist. Alternativ zum Plug-in sind in einem späteren Modell auch leistungsstarke Sechs- und Achtzylinder-TDIs und bis zu 500 PS leistungsfähige Benziner denkbar. Eine im Heck installierte Lithium-Ionen-Batterie mit 17,9 kWh Kapazität (das ist ungefähr so viel, wie ein Elektro-Smart aufbringt) sorgt für eine E-Reichweite von 60 km. Wieder aufgeladen sind die elektrischen Reserven nach zweieinhalb Stunden (Ladevorgang mit 7,2 kW Leistung).

Ganz neue Formensprache

Für das Styling zeichnet Audi-Chefdesigner Marc Lichte verantwortlich. Er hat ganze Arbeit geleistet beim Q8. Das große SUV-Coupé zeigt es all jenen, die der Audi-Palette in den letzten Jahren (nicht zu Unrecht) einen allzu uniformen Auftritt vorgeworfen haben. Der Q8 pflegt eine ganz neue Formensprache. Im Zentrum der 2,08 Meter breiten Front sitzt der achteckige Singleframe-Kühlergrill mit Wabengitter-Einsatz, bei Betrachtung der Seitenlinie fallen die rahmenlosen Seitenscheiben und die extrem flache C-Säule auf, die an den Ur-quattro aus den 1980ern gemahnt. Ein langer Dachkantenspoiler bildet den Abschluss am Heck. Eyecatcher dort ist das über die gesamte Fahrzeugbreite gezogene Leuchtenband.

Ganz schön cool: Das Cockpit im Q8 kommt beinahe gänzlich ohne Schalter aus. © Hersteller



Ganz schön cool: Das Cockpit im Q8 kommt beinahe gänzlich ohne Schalter aus. Foto: Hersteller



Türen öffnen per Touch-Sensoren

Der loungeartige und viersitzige Innenraum präsentiert sich ebenso cool wie der äußere Auftritt. Schalter und Knöpfe gibt es so gut wie keine, stattdessen erfolgt die Bedienung der Fahrzeugfunktionen über Touch-Displays, Informationen werden über das digitale "Virtual Cockpit Future" und das kontakt-analoge Head-up-Display angeliefert, das die Anzeigen scheinbar in der realen Umwelt und im direkten Sichtfeld des Fahrers einspiegelt. Auch das Öffnen der Türen erfolgt auf hochmoderne Weise; über Touch-Sensoren, welche die Berührung der Hand erkennen. Im Kofferraum lassen sich 630 l unterbringen.

Gut möglich übrigens, dass der Q8 gar nicht die Obergrenze im SUV-Aufgebot von Audi darstellt. Vorstellbar ist auch ein noch größerer Q9.

