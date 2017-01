Auch Faraday will Tesla jagen

LAS VEGAS - Was im Augenblick noch Ferrari ist, wollen in Zukunft Unternehmen wie Faraday Future sein. Das amerikanisch-chinesische Start-up präsentiert auf der Consumer Electronics Show (CES) von Las Vegas mit großem Getöse einen lautlosen Extremsportler. Der FF 91 leistet über 1000 PS und bietet Lounge-Luxus vom Allerfeinsten. 2018 soll er in den Verkauf starten. Doch es bleiben Fragen.

Elektrischer Crossover: Der 5,25 Meter lange FF 91 soll mit einer Akkuladung 700 km weit kommen. © Hersteller



Mit Tesla hat alles angefangen. Der Erfolg der Kalifornier ist wie ein Weckruf an die etablierten Automobilhersteller ergangen: Hey, Elektromobilität kann auch sexy sein! Leistungsstark nämlich, und luxuriös. Von Mercedes bis Jaguar sind inzwischen alle Premiummarken auf den schnellen Zug aufgesprungen und kündigen ebenso reichweitenintensive wie PS-starke Modelle an, die in den nächsten Jahren Model S oder Model X Konkurrenz machen sollen.

Vor diesem Hintergrund ist es für Newcomer gar nicht mehr so einfach, den fruchtbaren Boden sportlicher Elektro-Luxusliner ähnlich erfolgreich zu beackern, wie es Tesla zwar nicht wirtschaftlich, aber doch marketingtechnisch geschafft hat. Da muss man schon sehr laut trommeln. Mit entsprechend markigen Worten hat Faraday Future auf der CES im Spielerparadies Las Vegas (5. bis 8. Januar) den FF 91 vorgestellt. "Eine neue Spezies ist geboren", heißt es, und dass der FF 91 nichts weniger bewerkstelligen werde, als "die Zukunft der Mobilität zu reformieren".

Bislang nur ein Versprechen: Für den FF 91 gibt es im Augenblick noch nicht einmal eine Produktionsstätte. © Hersteller



2,4 Sekunden von null auf hundert

Tatsächlich sieht der imposante, 5,25 Meter lange Supersportler berückend gut aus. Besser jedenfalls als der eher befremdliche Prototyp im Batmobil-Stil, den das Unternehmen noch im vergangenen Jahr gezeigt hat. Der FF 91 ist ein Crossover, der trendgerecht Elemente vom SUV und vom Van kombiniert. Damit nimmt er vor allem das Tesla Model X ins Visier. Aber: Er ist stärker, und schneller. Die zusammen 1050 PS starken Elektromotoren ermöglichen den Standardsprint von 0 auf 100 km/h in weniger als 2,4 Sekunden. Als Energiequelle dient ein opulenter 130-kWh-Akku von LG Chem. Zum Vergleich: Das stärkste Model X bietet 100 kWh auf. Nach europäischem Messzyklus erzielt der FF 91 damit angeblich eine Reichweite von 700 km. Per Schnellladung soll der Elektro-Renner in einer Stunde "auftanken" können, an der Haushaltssteckdose nimmt der Ladevorgang etwa viereinhalb Stunden für 50 Prozent in Anspruch.

Als Sinnesorgane dienen 25 Sensoren und zehn Kameras, die am Auto angebracht sind und allerlei smarte Intelligenzleistungen ermöglichen. Dank Gesichtserkennung startet der FF 91 schlüssellos, wenn der Fahrer das Auto verlässt, parkt er automatisch ein, der Rückspiegel ist eigentlich eine Kamera, die Bewegtbilder ins Cockpit überträgt, und das Glasdach verdunkelt sich auf Berührung hin. Herzstück der Technologie fürs autonome Fahren ist das sogenannte 3D-Lidar-System, eine Art Zylinder, der in die Motorhaube integriert ist und bei Bedarf ausfährt.

3D-Lidar-System: Der ausfahrbare Zylinder ist essentiell für die Befähigung zum autonomen Fahren. © Hersteller



Liegesessel im Fond

Im Innenraum bietet der Faraday jede Menge Luxus, von der angeblich schnellsten im Auto verfügbaren Internetanbindung bis hin zu Liegesesseln für die Fondpassagiere. Von "First Class" ist hier die Rede, natürlich verfügen die Fauteuils über Massage-, Heiz- und eine kühl ventilierende Funktion.

Klingt alles sehr spannend. Bislang ist der FF 91 aber nicht viel mehr als ein vollmundiges Versprechen. Einen Preis hat Faraday noch nicht bekanntgegeben, Interessenten können sich aber für 5000 Dollar schon einmal ein Exemplar der "Alliance Edition" reservieren lassen. Das Geschäftsmodell kennt man von Tesla. Die ersten 300 Einheiten sollen 2018 an die Kunden gehen. Dahinter steht allerdings noch ein großes Fragezeichen. Bislang gibt es noch nicht einmal eine Fabrik. Der Bau der rund eine Milliarde teuren Produktionsstätte in Nevada musste erst vorübergehend gestoppt werden, weil das Start-up offensichtlich in Zahlungsschwierigkeiten steckt, die auch mit Geldknappheit des chinesischen Investors LeEco zu tun haben. Wenn nicht neue Investoren gefunden werden, könnte es sein, dass der Traum vom FF 91 schon im Frühjahr ausgeträumt ist.

