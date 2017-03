Cezeta 506: Torpedo mit Elektroantrieb

GROSS-GERAU - Vespa, Peugeot & Co. parken an jeder Ecke. Mit diesem Roller aber ist Auffallen garantiert: Die torpedoförmige Cezeta 506 ist das Revival einer tschechoslowakischen Urform der Mobilität. Der Retro-Roller verfügt über Elektroantrieb. Und es fährt ein Schweinchen mit.

Cezeta 506: Wie die historischen Vorbilder besitzt sie eine ungewöhnliche Front und einen langen Radstand. Foto: Hersteller



Ostblock, Kalter Krieg - und diese unstillbare Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer: Zwischen 1957 und 1964 war in der damaligen Tschechoslowakei für deren Erfüllung zum guten Teil ein ungewöhnliches Gefährt zuständig. Hersteller CZ vermarktete die Cezeta nie als Roller, sondern als "Auto auf Rädern". Zwei Personen konnten damit samt Gepäck in den Urlaub fahren. Jetzt erlebt das Kult-Zweirad ein Revival - mit Elektroantrieb.

Moderne Komponenten im nostalgischen Kleid

Gebaut wurden im Lauf der Jahre mehr als 100.000 Stück der Baureihen 501 bis 505. Folgerichtig heißt die Nachfolgerin des bei Sammlern vor allem wegen ihrer ungewöhnlichen Torpedoform beliebten Zweirads 506. Die Neue verfügt über moderne Komponenten im nostalgischen Kleid, ihr E-Motor beschleunigt in 3,2 Sekunden von 0 auf 50 km/h. 120 Sachen soll die 15 PS starke Maschine schaffen, die Reichweite gibt die neu gegründete Herstellerfirma Cezeta mit bis zu 250 Kilometern an. Die Kraftentfaltung ist per Schalter am linken Lenkergriff in drei Stufen regulierbar, sogar an einen Rückwärtsgang wurde gedacht.

Probefahrt: Cezeta Motors-Gründer Neil Smith auf einem seiner E-Roller im Zweifarb-Look. Foto: Hersteller



Bremssättel in Schweineform

Nur 600 Stück vom Typ 506 sollen ab dem Frühjahr produziert werden, um den 60. Jahrestag von Cezeta Motors zu feiern. Jeder Roller wird nach den Kundenspezifikationen, die aus einer langen Liste von Farben und Möglichkeiten auszuwählen sind, handgefertigt. Ein witziges Detail: Die vorderen Bremssättel haben eine Schweineform, denn die Cezeta wurde wegen ihrer speziellen Frontpartie "das Schwein" genannt, ein tschechisches Glückssymbol. Der Preis: ab 7640 Euro plus Mehrwertsteuer.

