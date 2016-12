Das ändert sich im neuen Jahr

Was Autofahrer jetzt wissen sollten - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - 2017 bringt für die Verkehrsteilnehmer einige neue Regelungen. Manches wird zudem teurer. Wir fassen zusammen, was für Autofahrer, aber auch Motorradfahrer und Radler jetzt wichtig ist.

Dafür muss man tiefer in die Tasche greifen: Die Sanktionen für die Handynutzung am Steuer werden verschärft. © Mobil in Deutschland

Dafür muss man tiefer in die Tasche greifen: Die Sanktionen für die Handynutzung am Steuer werden verschärft. Foto: Mobil in Deutschland



Radfahrer:

Der ADAC weist darauf hin, dass für Radfahrer neue Ampel-Regelungen gelten. Wenn an einer Kreuzung keine speziellen Radfahrerampeln installiert sind, müssen sich die "Pedalritter" künftig an den Ampeln für den Autoverkehr orientieren. Bislang waren in diesem Fall die Fußgängerampeln maßgeblich.

Bereits seit dem 14. Dezember dürfen Pedelec-Fahrer mit bestimmten Elektrorädern (Antriebsfreigabe bis 25 km/h) außerorts generell die Radwege nutzen und innerorts, wenn diese mit einem speziellen Hinweisschild ("E-Bikes frei") freigegeben sind.

Zudem ist es erwachsenen Personen ab 16 Jahren erlaubt, mit dem Fahrrad den Gehweg zu benutzen, sofern sie radfahrende Kinder bis acht Jahre begleiten. Kids unter acht Jahren können wiederum wählen, ob sie alternativ zum Gehweg einen baulich getrennten Fahrradweg benutzen.

Rettungsgasse:

Klar geregelt ist nunmehr, wann und wie eine Rettungsgasse für Polizei und Rettungskräfte zu bilden ist. Bereits bei stockendem Verkehr (und bei Stillstand sowieso) muss auf Autobahnen und großen Bundesstraßen eine Durchfahrtsmöglichkeit zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen freigehalten werden. Auch bei Straßen mit mehr als drei Spuren ist die Rettungsgasse somit links (und nicht mehr, wie bislang, in der Mitte) zu bilden.

Tempo 30:

Laut ADAC kann nun vor Schulen, Kitas und Seniorenheimen auch auf Vorfahrts- und Durchgangsstraßen einfacher eine Tempo-30-Regelung durchgesetzt werden. Die Behörden müssen dazu nicht mehr nachweisen, dass die betreffenden Verkehrswege ein Unfallschwerpunkt sind.

Pedelec-Fahrerin: Die Benutzung von Radwegen wird eindeutiger geregelt. © ampnet/GDV



Pedelec-Fahrerin: Die Benutzung von Radwegen wird eindeutiger geregelt. Foto: ampnet/GDV



Handyverbot:

Autofahrer, die mit dem Handy in der Hand erwischt werden, mussten bislang 60 Euro zahlen und bekamen einen Flensburg-Punkt aufgebrummt. Der Verkehrsclub "Mobil in Deutschland" weist darauf hin, dass ab 2017 ein Bußgeld von 100 Euro fällig wird. Telefonierende Radler müssen 55 Euro zahlen. Außerdem soll die Liste der verbotenen Geräte um Tablets, E-Book-Reader und Videobrillen erweitert werden.

Carsharing:

Laut ADAC ist für 2017 die Einführung eines speziellen Carsharing-Gesetzes geplant. Es legt begrifflich fest, was eigentlich ein Carsharing-Fahrzeug ist und wie dieses zu kennzeichen ist. Solche Autos sollen dann beispielsweise von Parkgebühren befreit werden. Ein neues Verkehrsschild weist darüber hinaus die Carsharing-Stellflächen aus.

Winterreifen:

So ist es richtig: Die Rettungsgasse ist zwischen der äußersten linken und der angrenzenden rechten Spur zu bilden. © ADAC



So ist es richtig: Die Rettungsgasse ist zwischen der äußersten linken und der angrenzenden rechten Spur zu bilden. Foto: ADAC



Spezialpneus für winterliche Witterung werden leichter erkennbar, und zwar explizit nur noch am Symbol "Gipfel mit Schneeflocke". Die bisherigen M+S-Reifen dürfen aber noch bis Ende September 2024 benutzt werden.

Motorradfahrer:

Für Bikes gelten ab 2017 schärfere Abgasvorschriften. Auch für bestehende Typzulassungen ist dann die Euro-4-Norm maßgeblich.

Lang-Lkw:

Bis Ende 2016 waren die sogenannten "Giga-Liner" im Rahmen eines Feldversuchs unterwegs. 2017 wird daraus reguläre Praxis. Derzeit sind etwa 60 Prozent der deutschen Autobahnen für die extralangen Lkw freigegeben. Laut Auto Club Europa (ACE) halten sich nur die Bundesländer Berlin und Saarland hier raus.

Höhere Strafen:

Gaffen am Unfallort ist ein Fehlverhalten der besonders üblen Sorte. Künftig dürfte es stärker bestraft werden. Ein Gesetzesentwurf soll neben Geldbußen auch Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr möglich machen. Strafbar macht sich dann bereits, wer einfach stehenbleibt.

Daneben werden verantwortungslose Raser stärker belangt, die sich an illegalen Rennen beteiligen. Bislang mussten sie mit 400 Euro Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Künftig können laut ACE Haftstrafen von bis zu zwei Jahren verhängt und der Führerschein komplett eingezogen werden.

So ist es richtig: Die Rettungsgasse ist zwischen der äußersten linken und der angrenzenden rechten Spur zu bilden. © ampnet/MAN



So ist es richtig: Die Rettungsgasse ist zwischen der äußersten linken und der angrenzenden rechten Spur zu bilden. Foto: ampnet/MAN



Ausland:

Italien und die Niederlande heben zum 1. Januar 2017 die Geldsanktionen für Verstöße im Straßenverkehr an. Wer in Italien ohne Freisprecheinrichtung am Steuer telefoniert, muss neben 650 Euro Strafe einen Führerscheinentzug von bis zu zwei Monaten einkalkulieren. "Für Inhaber ausländischer Fahrerlaubnisse würde dies einem Fahrverbot in Italien gleichkommen", heißt es beim ADAC.

Frankreich hat bereits zum 20. November 2016 eine Handschuhpflicht für Motorradfahrer eingeführt. Wer mit einem Auto in die Pariser Innenstadt fährt, das älter als Baujahr 1997 ist, muss zudem mit einem Bußgeld rechnen.

Hauptuntersuchung:

Die sogenannte "Hauptuntersuchung" (HU, im Volksmund "TÜV-Prüfung" genannt) wird teurer. So steigen die Gebühren von bislang 35 auf künftig 54,86 Euro. Grund ist laut des Verkehrsclubs "Mobil in Deutschland", dass die Emissionsmessung bei AU-pflichtigen Fahrzeugen wieder am Endrohr vorgenommen werden soll, da die Messungen bei On-Board-Diagnosen nicht zuverlässig seien.

Führerschein:

Auch für den Führerschein muss künftig mehr bezahlt werden. Die theoretische Prüfung verteuert sich von elf auf 11,90 Euro. Die praktische Pkw-Prüfung kostet 91,50 Euro, die praktische Motorrad-Prüfung 121,38 Euro.

Kraftstoffpreise:

Der Liter Diesel für 96 Cent - solche paradiesischen Zustände sind wohl erst mal vorbei. Für Super E10 muss derzeit schon wieder 1,30 bis 1,40 Euro ausgegeben werden. 2017 könnten die Preise sogar noch mehr steigen, da sich die großen Ölförderstaaten bekanntlich auf eine Reduzierung der Fördermenge geeinigt haben.

epr