Dem Verkehrsstress seine Schrecken nehmen

Was Assistenzsysteme in Zukunft leisten - vor 23 Minuten

GROSS-GERAU - Müdigkeit am Steuer, Stau, Parkplatznot: Autofahren ist beileibe kein Ponyhof. Zumindest könnten jedoch in naher Zukunft Assistenten und die zunehmende Vernetzung dem täglichen Verkehrsstress die Schrecken nehmen. In weniger als zehn Jahren sollen sich völlig neue Möglichkeiten bieten.

Finger weg: Schon 2025 fahren Autos hochautomatisiert, also fast schon alleine, sagt Bosch. Foto: Bosch



Dr. Dirk Hoheisel, Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, skizziert eine unaufgeregte Zukunft: "Vernetzung sorgt für weniger Unfälle, weniger Verbrauch für weniger Stress."

Hochautomatisiertes Fahren könnte dann entspanntes Reisen auf Autobahnen ermöglichen. Vorausfahrende Autos geben ständig Informationen über den Verkehrsfluss weiter, warnen damit rechtzeitig vor stockendem Verkehr und Stau. Das eigene Fahrzeug verlangsamt, bevor eine Gefahrensituation entstehen kann. Und am Ziel leitet die Navigation den Fahrer auf direktem Weg zur freien Parklücke oder der Wagen findet völlig selbstständig zu seinem Platz im Parkhaus. Wenn es sein muss, auch ohne Fahrer. Was die Einbindung des Autos ins Internet konkret für Deutschland, die USA und die Großstädte Chinas bedeutet, hat Bosch mit der Studie "Connected Car Effect 2025" vom Beratungsunternehmen Prognos näher untersuchen lassen. Die Resultate sind überaus erfreulich: Demnach können Sicherheitssysteme und Netz-basierte Funktionen rund 260.000 Unfälle mit Verletzten verhindern, 400.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen und dem Fahrer zusätzliche Freizeit oder Möglichkeiten schenken, andere Dinge zu erledigen.

Blick über Berge: Vernetzung vermittelt zuverlässige Informationen über Gefahrenquellen und Verkehrslagen. Foto: Bosch



Die technischen Grundlagen sind schon da

Dabei ließe sich die Grundlage für vernetzte Mobilität bereits mit heutigen Systemen verwirklichen: "Die versteckten Helden der vernetzten Revolution sind Assistenz- und Komfortsysteme, die wir oft schon kennen", sagt Hoheisel. Den Prognosen zufolge wird ESP bis 2025 in bis zu 90 Prozent aller Fahrzeuge in den drei Ländern vorhanden sein, sensorbasierte Notbrems- und Spurhalteassistenten bei bis zu 40 Prozent des Pkw-Bestands. Mit diesen beiden Assistenten könnten schon viele Aufgaben bei entsprechender Verknüpfung bewältigt werden. Systeme für mehr Komfort und Vernetzung finden sich ebenfalls auf dem Vormarsch. Smartphones, so die Untersuchung, werden sich 2025 bei etwa jedem zweiten Fahrzeug mit dem Infotainmentsystem koppeln lassen.

Was die einzelnen Komponenten leisten können? ESP-Sensoren etwa sind dazu fähig, Eis-Warnungen zu vermitteln, auch Unwetter und Starkregen können sie erkennen und melden. Kameras erfassen Geschwindigkeitsbeschränkungen, Nebel oder andere Verkehrssituationen. "Unsere Studie zeigt: Die Effekte der Vernetzung werden 2025 für jeden Autofahrer spürbare Auswirkungen haben", davon ist Dr. Dirk Hoheisel überzeugt.

350.000 weniger Verletzte durch Verkehrsunfälle sind die Folge. In Deutschland allein sind es 37.000 (USA: 290.000, China: 25.000). Etwa 11.000 Menschenleben könnten durch vernetzte Assistenzsysteme gerettet werden, davon in Deutschland 300 (USA: 4.000, China: 7.000). Bis zu 4,3 Milliarden Euro weniger Sach- und Schadenskosten fallen durch vernetzte Assistenzsysteme an. Das ist beinahe das Doppelte der Summe, die die chinesische Regierung 2016 für die Verbesserung der Luftqualität in Peking ausgegeben hat. Diese Ersparnis bedeutet erhebliche Einsparungen für Versicherungen und damit den Geldbeutel jedes einzelnen Fahrzeughalters. Von den 450 Millionen Euro, die davon auf Deutschland entfallen (USA: 3,6 Milliarden US-Dollar, China: 380 Millionen US-Dollar), wird allein die Smartphone-Integration über 90 Millionen Euro einsparen.

Unfallvermeidung: Wenn Autos kommunizieren, können sie Unfälle selbstständig vermeiden. Foto: Bosch



Zeit für E-Mails und fürs Zeitunglesen

Und es könnten laut Bosch 70 Millionen Stunden am Lenkrad durch vernetzte Parkfunktionen in China, den USA und Deutschland wegfallen. Das sind so viele Stunden, wie 40.000 Mitarbeiter in einem Jahr arbeiten. Hochautomatisiertes Fahren mit gleichzeitiger Internetanbindung wird es 2025 ermöglichen, etwa 80 Prozent der gesamten Fahrzeit im Auto anders zu nutzen, fürs Lesen, für E-Mails oder Video-Konferenzen, sogar das Ansehen von Filmen während der Fahrt wäre möglich.

Michael Kirchberger/mid