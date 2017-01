Diese Wintersünden kosten Geld - und manchmal Punkte

NÜRNBERG

NÜRNBERG - Nach längerem Anlauf hält uns der Winter jetzt auch in Franken fest im Griff, mit eisigen Temperaturen und Schnee. Für Autofahrer bedeutet das, dass sie bestimmten Pflichten unterliegen, deren Nichtbeachtung Bußgelder, Flensburg-Punkte und womöglich eingeschränkte Versicherungsleistungen nach sich ziehen.

Das ist zu wenig: Ein kleines Guckloch reicht nicht aus, um ordentlichen Durchblick zu behalten. © dpp



Was viele immer wieder ignorieren: Das Auto muss rundum von Schnee und Eis befreit werden. Ein Guckloch in der Windschutzscheibe reicht nicht aus. Neben allen Scheiben gilt es auch Blinker, Rücklichter und die Scheinwerfer freizulegen. Ansonsten drohen mindestens zehn Euro Bußgeld. Hilfreich ist es in diesem Zusammenhang übrigens, wenn man darauf achtet, dass die Scheibenwischanlage stets genügend Frostschutzmittel enthält.

Dachlawinen drohen

Wer mit verschneitem Kennzeichen fährt, riskiert fünf Euro. 25 Euro kostet es, mit einem Berg Schnee auf dem Dach unterwegs zu sein. "Gerade beim Start oder bei Bremsmanövern können Dachlawinen entstehen, die andere Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen oder gar gefährden", warnt Frank Mauelshagen von der Ergo-Versicherung. Kommt es zu einem Unfall, übernehmen Teil- und Vollkasko normalerweise zwar den Schaden. Waren jedoch eingeschränkte Sicht oder herabfallender Schnee ursächlich, können die Leistungen eingeschränkt werden.

Den Versicherungsschutz gefährdet auch, wer bei winterlichen Straßenverhältnissen (Glätte, Eis, Schnee) mit Sommerreifen fährt. Hier werden 60 Euro und ein Flensburg-Punkt fällig. Mindestens - denn wenn es zur Behinderung oder Gefährdung anderer kommt, kann es noch teurer werden.

Unnötige Lärm- und Abgasbelästigung

Eine verbreitete Winter-Unsitte ist es zudem, während des Freikratzens der Scheiben den Motor warmlaufen zu lassen. Wer so handelt, riskiert ein Bußgeld von zehn Euro "wegen unnötiger Lärm- und Abgasbelästigung", wie Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei Cosmos-Direkt, erklärt.

Besser kein Risiko eingehen: Schneeräumfahrzeuge sind langsam, sollten aber dennoch nicht überholt werden. © ampnet/ADAC



Wenn Verkehrsschilder eingeschneit sind, rechtfertigt das nicht grundsätzlich deren Missachtung. Ist das Zeichen aufgrund seiner Form zweifelsfrei zu erkennen (wie beispielsweise das Stopp- oder Vorfahrt-Achten-Schild), so kann vom Autofahrer erwartet werden, dass er sich an die kommunizierte Vorschrift hält. Gleiches gilt laut ADAC, wenn der Mann bzw. die Frau hinterm Steuer ortskundig ist.

Auf dem Weg in den Winterurlaub sollte Ladegut wie Gepäck, Skier oder Snowboards sorgfältig gesichert werden. Dazu bieten sich Spanngurte, Dachboxen oder Skiträger an. Wer mit ungesicherter Ladung unterwegs ist, muss mit einem Flensburg-Punkt und bis zu 75 Euro Bußgeld rechnen. Und das ist dann sicherlich die schwerere Last.

epr