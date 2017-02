Fasching: Im Auto fällt die Maske besser

NÜRNBERG - Eigentlich gilt der Franke eher als Faschingsmuffel. Trotzdem entdeckt man derzeit auch in unserer Region immer wieder Clowns, Klonkrieger oder King Kongs hinterm Steuer. Diese tun freilich gut daran, während der Fahrt die Maske fallen zu lassen. Auch abwärts des Kinns können Kostüme Probleme bereiten und womöglich dazu führen, dass der Karnevalist mit der Straßenverkehrsordnung in Konflikt gerät.

Feiernde Karnevalisten im Auto: Hinterm Steuer kann eine solche Kostümierung schon mal Schluss mit lustig bedeuten. Foto: ARCD



Im Karneval Auto zu fahren ist schon deshalb keine prickelnde Idee, weil das fröhliche Treiben zumeist ein spezifisch feucht-fröhliches ist. Schnell kommt da zum Aschermittwochs-Kater noch die Trübsal über den verlorenen Führerschein hinzu.

Aber auch so manches Kostüm kann zur Spaßbremse werden. Michaela Rassat, Juristin der DAS-Rechtsschutzversicherung, verweist auf Paragraph 23 der Straßenverkehrsordnung (StVO), wonach "die Beladung sowie die Besetzung des Fahrzeugs Sicht und Gehör des Fahrers nicht behindern" dürfen. Was das mit dem Shrek-Kostüm oder dem Hexen-Outfit zu tun hat? Auch "Maskierte sollten darauf achten, dass ihre Kostümierung Sicht und Gehör nicht beeinträchtigt und sie ihr Auto problemlos bedienen können", sagt die Juristin. Eine Augenklappe, ein großer Hut oder Clownsschuhe seien da eher hinderlich.

Pfoten in der Pedalerie

Und noch eine weitere Vorschrift gibt es, die im Fasching Relevanz hat. Paragraph 1, Absatz 2 StVO schreibt vor, dass sich Autofahrer so verhalten müssen, dass sie "andere nicht schädigen, gefährden oder mehr als unvermeidlich behindern oder belästigen". Heißt: Wenn ein Autofahrer einen Unfall verursacht, weil die Zorro-Maske verrutscht ist oder sich die dicken King-Kong-Pfoten in der Pedalerie verfangen haben, dann muss er den Schaden verantworten. Zum Bußgeld addiert sich in diesem Fall womöglich weiteres finanzielles Unheil, denn die Kaskoversicherung kann die Zahlung kürzen und sich auf grobe Fahrlässigkeit vonseiten des Unfallpiloten berufen.

Zudem mag sich bei Ordnungshütern und Behörden der Verdacht verdichten, dass der kostümierte Karnevalist seine Identität zu verschleiern trachtet. "Blitzerfotos von Autofahrern, beispielsweise mit Mickey-Maus-Maske, trudeln in der Karnevalszeit regelmäßig in den Polizeistationen ein", weiß Michaela Rassat. Lässt sich der Fahrer nicht ermitteln, reagieren die Behörden oft unkarnevalistisch humorlos und verdonnern den Halter des Autos dazu, künftig ein Fahrtenbuch zu führen. Spätestens dann ist auch im Fasching Schluss mit lustig. epr

