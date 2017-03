Genfer Autosalon 2017: Das sind die Highlights

Boliden und Brennstoffzelle, Kleinwagen und Cabrio - vor 1 Stunde

GENF - Alljährlich im März blickt die Autobranche nach Genf: Auf dem dortigen Automobilsalon (9. bis 19. März) fahren die Hersteller so ziemlich alles auf, was ihr Programm hergibt. Das Spektrum der Ausstellungsstücke reicht vom Flugauto über brave Kombis und die unvermeidlichen SUVs bis hin zum 1500-PS-Boliden. Wir stellen die wichtigsten Exponate vor.

Ist das noch ein Auto? Die VW-Studie Sedric fährt autonom. Hier sitzt der Chef Matthias Müller Probe. © Hersteller



Ist das noch ein Auto? Die VW-Studie Sedric fährt autonom. Hier sitzt der Chef Matthias Müller Probe. Foto: Hersteller



Der Genfer Salon ist sicherlich nicht die größte Autoshow des Kontinents. In dieser Beziehung haben die Frankfurter IAA oder die Mondial von Paris klar die Nase vorn vor der relativ überschaubaren Ausstellung im Genfer Messegelände Palexpo. Zu den wichtigsten Events der Branche zählt die frühlingshafte Schau aber allemal. Während Hersteller wie Volvo, Peugeot oder Nissan bereits angekündigt haben, der IAA im September fernbleiben zu wollen, sind sie in Genf ganz selbstverständlich vor Ort. Die Terminierung der Messe sei günstiger für die Geschäfte, sagt Volvo-Sprecher Michael Schweitzer, "denn wir schicken unsere Neuheiten meist im Sommer an den Start". Außerdem zieht Genf besonders zahlungskräftiges Publikum an, eine wichtige Kundschaft vor allem für die teuren Exoten. Regelmäßig würden am Messestand schon Kaufverträge unterzeichnet, heißt es etwa bei McLaren.

Stromausfall? Nicht wirklich

Was alternative Antriebstechnologien betrifft, herrsche in Genf 2017 buchstäblich Stromausfall, wie einige Kritiker bemängeln. Ein nicht ganz faires Urteil, denn sie stehen schon da, die Mercedes EQ, Opel Ampera-e, Jaguar i-Pace & Co. Den großen Auftritt als Neuheiten haben sie nur schon an anderer Stelle hinter sich gebracht, jetzt reihen sie sich ins Portfolio am Stand ein und warten auf den Serienstart. Und Hyundai gibt mit dem ganz neuen FE Fuel-Cell Concept einen Ausblick auf einen Brennstoffzellen-Crossover, der nächstes Jahr auf die Straße rollen soll.

Die Bandbreite der Exponate im Palexpo ist groß. Sie reicht von Kleinwagen wie dem Kia Picanto und Brot-und-Butter-Kombis wie dem Hyundai i30 Wagon bis hin zu eleganten Coupes a la VW Arteon; sie umfasst Auto-Roller-Zwitter für die City ebenso wie einen brachialen Geländegänger vom Schlage eines Mercedes G 650 Landaulet oder aufregende Renner im Stile eines Lamborghini Huracan Performante. Ein Messerundgang zeigt die Neuheiten:

Bilderstrecke zum Thema Messerundgang über den Genfer Salon Der Genfer Automobilsalon läutet traditionell den Auto-Frühling ein. Im Messegelände "Palexpo" zeigen die Hersteller, was sie jetzt schon haben und in Zukunft noch auffahren werden. Das Angebot reicht vom Brennstoffzellenfahrzeug bis zum Boliden. Wir stellen die Stars der Show vor.