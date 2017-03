Nissan X-Trail 4Dogs: Auf den Hund gekommen

NÜRNBERG - Hundebesitzer fahren gerne einen praktischen Kombi oder ein SUV. Der Nissan X-Trail ist ein solches. Als Concept-Car 4Dogs macht er Hund und Herrchen beziehungsweise Frauchen das automobile Leben leichter – mit tierischem Zubehör wie einer ausziehbaren Rampe und einer Hundedusche.

Praktisch: Die ausziehbare Rampe erleichtert auch Hunden den Zustieg, die nicht mehr so elastisch sind. © Hersteller



Auto-Studien können ganz schön spleenig sein. Dieses Concept-Car aber zeugt von so viel praktischem Talent, dass sich die angepeilte Klientel eine Umsetzung in die Serienwirklichkeit wohl dringend wünschen dürfte. Der Nissan X-Trail 4Dogs wendet sich an Hundebesitzer. Was man ihm an hundefreundlichem Zubehör mitgegeben hat, ist nicht einfach so aus dem Blauen gegriffen, sondern bezieht sich auf eine Umfrage von "The Kennel Club". Dabei handelt es sich um den Dachverband der britischen Hundezüchtervereine, über 1300 Hundehalter sind befragt worden.

Nicht überraschend scheint die Erkenntnis, dass der Großteil aller Hundehalter einen Neuwagen mit vierbeinerfreundlichen Ausstattung einem konventionellen Fahrzeug vorziehen würden, wie es bei Nissan heißt.

Wasserspender und Futterautomat

Der 4Dogs zeigt nicht nur durch die stilisierten Vierbeiner am Heck ein Herz für den besten Freund des Menschen. Seine tierischen Extras sind tatsächlich höchst sinnvoller Natur. Über eine ausziehbare Rampe gelangen auch weniger elastische Hunde bequem und mühelos in den 445 Liter großen Kofferraum. Dort erwartet sie ein bequemes Körbchen, ein auslaufsicherer Wasserspender und ein intelligenter Futterautomat. Und wenn der Spaziergang – wie meist – Schmutzspuren an den Pfoten und im Fell hinterlassen hat, gibt es vor dem Zustieg eine nasse Behandlung mit der 360-Grad-Hundedusche. Anschließend pustet der integrierte Hundeföhn den Vierbeiner trocken.

Kommunikation per Hundekamera

Der Kofferraum ist mit Leder ausgekleidet, deshalb lässt er sich einfach von Schmutz befreien, Hundehaare setzen sich gar nicht erst fest. Im Wageninneren gibt es neue Seitenfächer für Leckerli oder Kotbeutel. Über eine spezielle, ins Infotainment integrierte Hundekamera und Bildschirme in der Mittelkonsole und im Kofferraum können sich Mensch und Hund gegenseitig im Auge behalten, dank der Audiofunktion lässt sich der bellende Begleiter auch ansprechen und beruhigen.

Schöne neue Hunde-Welt – vorerst aber leider nur als Studie.

