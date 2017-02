Porsche 911 GTS: Noch rassiger geht kaum

NÜRNBERG - Eines Leistungsdefizits ist der Porsche 911 Carrera gewiss völlig unverdächtig. Mehr ist freilich immer möglich: Die GTS-Version legt noch mal eine Schippe zu. Zu haben ist sie für das Coupé ebenso wie für die luftigen 911er, den Targa und das Cabrio.

Porsche 911 Carrera GTS Coupé: Der Schnellste in der Palette - das Coupé mit Schaltgetriebe - läuft 312 km/h schnell. © Hersteller



Mit dem GTS führt Porsche die nach eigenen Worten "sportlichste und emotionalste Ausprägung" der 911 Carrera- und 911 Targa-Palette ein. Durch neue Turbolader und höheren Ladedruck wird der Dreiliter-Sechszylinder noch stärker. Im Heck arbeitet jetzt ein 450 PS-Triebwerk vom Feinsten. Aus dem Ärmel schüttelt der Boxer ein maximales Drehmoment von 550 Newtonmetern. Entsprechend steigen auch die Fahrleistungen, in nur 3,6 Sekunden erreicht der Sportwagen aus dem Stand Tempo 100, alle Versionen laufen in der Spitze über 300 km/h, der Schnellste, das Coupé mit Schaltgetriebe - optional auch mit PDK zu haben - läuft sogar 312 km/h schnell.

In 7:26 min über die Nordschleife

Über den Verbrauch sollte man vielleicht besser nicht sprechen. Wer den Normwert trotzdem wissen will, hier ist er: 8,3 bis 9,5 l Super Plus (ab 188 g/km CO2-Ausstoß) sind es im kombinierten Mix, auf ersten Probefahrten ergaben sich um die elf Liter. Hört sich bei einem superschnellen Zweisitzer gar nicht so schlimm an, setzt aber ein für die Spezies meist untypisches Fahrverhalten voraus. Zum Beispiel wird bei der Fahrt über die Nürburgring-Nordschleife ein anderer Konsum auflaufen, aber wer kann schon mit einem serienbereiften GTS in 7:26 Minuten das knapp 21 km lange Kurvenlabyrinth umrunden? Und dann der dank des Sportauspuffs starke Sound!

Prominenter Testfahrer: Rallye-Legende Walter Röhrl und der 911 GTS. © Hersteller



Ebenso vorbildlich: Die sehr steif ausgelegte Karosserie, insbesondere bei den offenen Varianten, dem 911 GTS Cabrio und dem Targa. Standfeste Bremsen? Das ist bei Porsche selbstverständlich. Die Zuffenhausener haben nicht zuletzt den 3,8-Liter-Saugmotor (also noch kein Turbo) überarbeitet und ihm im Vergleich zum Vorgänger nochmals zu mehr Leistung verholfen. Das spürt man vor allem in der schier nie enden wollenden Drehfreude der Sechszylinders. Keine Frage auch: Der Motor spricht auf Gaspedaldruck direkt an. Mit dem PDK wechselt er zudem blitzschnell die Gänge.

In seinem Element: Hier ist der Carrera GTS auf der Rennstrecke unterwegs. © Hersteller



Wild im Sport-Modus

Die Zeiten, in denen die Räder des "Elfers" jeder Bodenunebenheit nachliefen, sind längst vorbei. Umso erstaunlicher, dass die Porsche-Techniker bei jedem neuen Modell trotzdem noch gravierende Fortschritte beim Fahrwerk machen - so auch beim GTS. In schnellen Kurven gibt sich der Neue noch agiler denn je um die Hochachse. Dabei wird er jedoch kein bisschen zappelig in der (direkten) Lenkung. Nur im "Sport"-Modus wird der GTS wild, legt auch den sonst so ordentlichen Federungskomfort weitgehend ab. Nicht zuletzt dank der im Vergleich zum bisherigen GTS hinten breiteren Spur (plus 20-Zöller) liegt der Sportler dann sehr straff, aber auch sehr stabil auf der Straße, selbst wenn diese in der Teerdecke arg zerschunden ist.

Der Käufer des stärkeren und besser ausgestatteten GTS muss gegenüber einem S-Modell des Coupés knapp 15.000 Euro drauflegen: 125.451 Euro werden aufgerufen.

Ingo Reuss