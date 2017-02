Range Rover Velar: Der vierte Streich

NÜRNBERG - Noch in diesem Jahr bringt Land Rover ein viertes Range-Rover-Modell auf den Markt. Der Velar zählt zur gefragten Gattung der SUV-Coupés und soll BMW X6 und Mercedes GLE Coupé Konkurrenz machen.

Range Rover Velar: Das SUV-Coupé schließt die Lücke zwischen Evoque und Range Rover Sport. Foto: Hersteller



Mit dem Evoque hat Land Rovers Submarke Range Rover schon einmal das Stilempfinden in der SUV-Kategorie revolutioniert. Jetzt kündigen die Briten ein SUV-Coupé an, dessen klare und elegant-minimalistische Formen sich wiederum von dem abheben, was bereits in dieser Fahrzeugklasse unterwegs ist - der BMW X4 beispielsweise und das Mercedes GLE Coupé.

Zwischen Evoque und Range Rover Sport

Größentechnisch sortiert sich der Velar zwischen Evoque und Range Rover Sport ein, dürfte aber näher an letzterem Modell liegen und somit im Längenspektrum von 4,35 bis 4,85 Metern eher die obere Marke touchieren. Bezieht man noch den großen "Range" mit ein, so markiert der Neue die vierte Baureihe der Marke. Preislich sind wohl mindestens 50.000 Euro einzukalkulieren.

Viel ist auf dem ersten Werksfoto noch nicht zu erkennen. Die Vogelperspektive zeigt das typische Range-Rover-Design mit einem schmalen Rückleuchtenband, das sich in die Seitenpartie hineinzieht. Die Heck- und Seitenscheiben wirken größer als beim Evoque, dessen "Schießscharten-Fenster" den Blick nach hinten arg einschränken. Das großflächige Panoramadach gibt den Blick auf einen zurückgenommen sachlichen Armaturenträger mit großem Touchscreen frei.

Verwandt mit dem Jaguar F-Pace

Der Velar nutzt die IQ-Plattform von Jaguar Land Rover und ist somit eng mit dem Jaguar-SUV F-Pace verwandt. Auch die Motorenpalette beider Modelle dürfte sich ähneln. Einen Achtzylinder wird es also kaum geben. Dagegen könnte das Einstiegsmodell von dem bekannten Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel mit 180 PS angetrieben werden, daneben rollt der Velar vermutlich mit weiteren Vier- und Sechszylinder-Benzinern und -Dieseln an. Serienmäßiger Allradantrieb darf als gesetzt gelten.

Sein Messedebüt wird das SUV-Coupé auf dem Genfer Automobilsalon (9. bis 19. März) geben, die Weltpremiere findet aber schon vorher statt, am 1. März in London. Bis dahin trägt der Velar seinen Namen - der übrigens in Anlehnung an den ersten Range-Rover-Prototypen aus dem Jahr 1969 gewählt worden ist -zu Recht: Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet er so viel wie "der Verhüllte" oder "der Verborgene".

